«Открытые медиа»: В Москве полицейским приказали патрулировать улицы в масках, но при этом не выдали средства защиты

В Москве полицейским приказали патрулировать улицы в масках и перчатках, но при этом не выдали средства защиты, — сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на нескольких сотрудников МВД. Согласно этим данным, в отделах полицейским объявили, что будут следить за ними через систему городского видеонаблюдения. В итоге силовикам пришлось покупать маски и перчатки за свой счет. В сообщении также говорится, что из-за нехватки патрульных, на улицы отправили сотрудников уголовного розыска и полицейских из внутренней службы столичного управления МВД.