Столичные власти отчитались об отсутствии очередей на входе в метро

Департамент транспорта Москвы сообщает, что проверки разрешений на передвижение по городу проводятся выборочно. У единиц сегодня проверяют пропуска и на въездах в город. Вчера, в первый день действия пропускной системы, на входах в метро из-за проверок образовались очереди. На въездах в город – крупные пробки.