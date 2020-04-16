В Дагестане полицейские застрелили мужчину, который, по утверждению силовиков, устроил по ним стрельбу

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Это произошло в Табасаранском районе около пяти часов утра. По версии полицейских, они пытались остановить для проверки автомобиль. Водитель стал стрелять и был убит ответным огнем. В сообщении также утверждается, что в машине убитого обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.