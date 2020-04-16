В настоящее время в Москве работет почти 18 тысяч предприятий торговли

В настоящее время в Москве работает почти 18 тысяч предприятий торговли. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«У нас работает почти 18 тысяч предприятий торговли. Почти 4500 предприятий общественного питания — это те, которые кормят врачей, которые сейчас работают в больницах, и те, которые работают на доставку. В них работают приблизительно 350 тысяч — это те сотрудники, которые работают оффлайн ежедневно», — сказал он.