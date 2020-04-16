«Ведомости»: Правительство может выделить на помощь бизнесу до 80 миллиардов рублей

Правительство может выделить на помощь бизнесу до 80 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости». При этом предприниматели считают, что мер поддержки, озвученных властями, недостаточно, и зачастую ими невозможно воспользоваться.

Деньги на выплату зарплат компании из пострадавших от кризиса отраслей получат через месяц и при условии, если они сократили не более 10% сотрудников. Тогда каждый работник сможет претендовать на один МРОТ – около 12 тысяч рублей. Сего на эти выплаты может уйти до 80 миллиардов рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. При этом издание пишет, что предприниматели ожидали куда большего – меры запоздаыле, денег слишком мало в соотношении со средней зарплатой, кризис продлится гораздо дольше, и на самом деле, не все реально пострадавшие отрасли эти средства получат, а в тех, которые на поддержку могут претендовать, многие уже давно превысили лимит по сокращениям. Как пишет газета РБК, часть компаний, например, работающие в сфере образования или гостиницы и стоматологии, в принципе не смогут получить деньги от правительства по формальной причине – из-за несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком кабмина. Бизнес сталкивается и с невозможностью взять обещанный «нулевой» кредит. Это на себе лично проверил глава Минэка Максим Решетников, обратившийся в несколько банков. Первый отказал, а второй пообещал деньги только в мае.

По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, банки отклоняют примерно 80% заявок на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам