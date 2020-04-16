Московский профсоюз таксистов просит дептранс освободить водителей от необходимости проверять пропуска у пассажиров

Московский профсоюз таксистов просит столичный департамент транспорта освободить водителей от необходимости проверять пропуска у пассажиров. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель организации Николай Кодолов. Кодолов добавил, что обязанность, которую возложили на таксистов, приводит к конфликтам с пассажирами.