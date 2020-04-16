В Департаменте торговли и услуг призвали воздержаться от посещения кладбищ на время карантинного режима. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Призову, пользуясь случаем: не ходите сейчас на кладбища, потому что в этот месяц обычно у нас идут массовые посещения, до миллиона человек приходят. До 30 апреля у нас все кладбища будут закрыты для свободного посещения, только на различные церемонии прощания и захоронения, хотя и по ним мы количество активно снижаем, проводя работу с жителями. Из 20-30 человек в среднем сейчас мы оставляем 5-7, не больше», — сказал он.