Уровень доставок непродовольственных товаров за последнее время снизился на 25 процентов

Уровень доставок непродовольственных товаров за последнее время снизилася на 25 процентов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«По непродовольственным товарам идет снижение примерно на 25 процентов», — сказал он.