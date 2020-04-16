Сейчас в Москве работает 60 тысяч курьеров, которые ежедневно развозят более 1 миллиона заказов в сутки

В Москве работает 60 тысяч курьеров, которые ежедневно развозят более 1 миллиона заказов в сутки. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас в Москве работает около 60 тысяч курьеров, которые ежедневно развозят более 1 миллиона заказов в сутки», — сказал он.