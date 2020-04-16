Число зараженных коронавирусом в РФ достигло 27 938, за сутки выросло на 3448

В России зарегистрировано еще почти три с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом. Впервые за долгое время меньше половины новых случаев пришлось на Москву. В столице за сутки заболели 1370 человек. Растет число заболевших в Подмосковье и Санкт-Петербурге. 34 человека, зараженных коронавирусом, за последние сутки в России скончались.
2020-04-16T10:46:00+03:00
2020-04-16T11:02:52+03:00
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10:46, 16 апреля 2020
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