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Эксклюзив Эха 10:35, 16 апреля 2020

Немерюк: Цены на имбирь, лимон и чеснок вернулись на сегодняшний день на прежний уровень

Цены на имбирь, лимон и чеснок вернулись на сегодняшний день на прежний уровень. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Был всплеск определенный по имбирю, лимону и чесноку. Действительно, все СМИ активно включились в рекламу этих трех продуктов, которые убивают коронавирус или профилактируют, скажем так, и, конечно, была определенная пиковая нагрузка примерно две недели назад. Но на сегодняшний день все вернулось на прежний уровень, даже имбирь в опте вернулся на свои 350-400 рублей, здесь никаких вопросов нет», — сказал он.

А.Немерюк подчеркнул, что властям удается успешно контролировать рост цен.

«С этим мы разбираемся ежедневно, у нас идет селектор ежедневный, и сотрудниками Роспотребнадзора и антимонопольной службы. Если мы видим попытку спекулятивного роста цен, то туда незамедлительно направляются сотрудники разных ведомств для контроля. Этими методами нам удается сдерживать рост цен», — заверил он.



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