Новый губернатор Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Об этом Александр Цыбульский рассказал в интервью местному сайту «Эхо Севера». Глава региона, который в начале этого месяца приступил к исполнению своих обязанностей, сказал, что сейчас большую часть времени занимается борьбой с коронавирусом, но в дальнейшем собирается изучить детали и разобраться, что необходимо сделать для прекращения строительства. Прежний губернатор Игорь Орлов подал в отставку 2 апреля. Он строительство мусорного полигона в Шиесе поддерживал.