Министр экономического развития Максим Решетников не смог получить беспроцентный кредит на выплату зарплат

Он проводил эксперимент, в рамках которого выступал в качестве тайного покупателя. О своем опыте министр рассказал на странице в Инстаграме. В одном банке оператор горячей линии ответил Решетникову, что правительство еще якобы не подписало постановление. В другом банке сказали, что кредит выдать могут, но в мае. Ранее Центробанк выделил 150 миллиардов рублей на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Предполагалось, что кредит будет выдаваться на год. Первые полгода проценты начисляться не будут, а затем ставка повысится до 4%.
2020-04-16T10:30:00+03:00
2020-04-16T10:33:01+03:00
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10:30, 16 апреля 2020
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