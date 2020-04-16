Министр экономического развития Максим Решетников не смог получить беспроцентный кредит на выплату зарплат

Он проводил эксперимент, в рамках которого выступал в качестве тайного покупателя. О своем опыте министр рассказал на странице в Инстаграме. В одном банке оператор горячей линии ответил Решетникову, что правительство еще якобы не подписало постановление. В другом банке сказали, что кредит выдать могут, но в мае. Ранее Центробанк выделил 150 миллиардов рублей на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Предполагалось, что кредит будет выдаваться на год. Первые полгода проценты начисляться не будут, а затем ставка повысится до 4%.