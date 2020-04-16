В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Ранее об аналогичных мерах объявили власти Иркутской области, Крыма и республики Татарстан. Также на 14-дневный карантин приезжих из Москвы и Петербурга отправляют в Красноярском крае и Алтайском крае, Башкирии, Владимирской и Воронежской области.