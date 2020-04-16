Немерюк: За неделю было составлено более 250 протоколов за отсутствие обеспечения дистанции в торговых предприятиях

За последнюю неделю было составлено более 250 протоколов за отсутствие обеспечения социальной дистанции в торговых предприятиях. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«По информации за ту неделю по контрольным мероприятиям, у нас было составлено больше 250 протоколов, сумма штрафов от 21 млн рублей, понятно, что это будет решение суда. Это за то, что коллеги не обеспечивают внутри предприятий торговли социальное дистанцирование», — сказал он.