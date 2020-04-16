Немерюк: Ежедневно по торговым предприятиям развозится 150 тысяч масок для обеспечения кассиров и продавцов

Ежедневно по торговым предприятиям развозится 150 тысяч масок для обеспечения кассиров и продавцов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Что касается в целом запасов масок и перчаток, они утром появляются, вечером их раскупают, коллеги стараются их оперативно довозить. Что касается снабжения масками предприятий торговли, которые они обязаны иметь, слава Богу, у нас теперь есть свои предприятия, коллеги из промкомпклеса оперативно развернули производство, и маски производятся в Москве. Ежедневно 150 тысяч масок развозятся по предприятиям торговли, чтобы обеспечить кассиров, продавцов, всех сотрудников этих предприятий», — сказал он.