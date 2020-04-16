Телеканал Fox News сообщил о якобы источнике коронавируса в Китае

Сотрудник лаборатории в городе Ухань в центральной части Китая, по данным телеканала Fox News, первым заразился коронавирусом. Новую инфекцию он подхватил от летучей мыши, рассказали источники канала. После этого коронавирус распространился по городу и стал набирать обороты. COVID-19 как предполагают собеседники Fox News, вероятно был создан в лаборатории института вирусологии не как биологическое оружие. Власти Китая, скорее всего, хотели показать Вашингтону, что меры, которые страна принимает по выявлению вирусов и борьбе с ними, ничуть не уступают и даже превосходят возможности США. Ранее предполагаемым источником вируса СМИ называли рынок животных и морепродуктов в Ухане, впрочем, там никогда летучих мышей не продавали, отмечают собеседники американского телеканала. При этом еще больше двух лет назад в посольстве США предупреждали о недостаточных мерах безопасности в лаборатории института вирусологии Уханя. В дипмиссии уже тогда отмечали, что китайские учёные проводят рискованные исследования нового вируса у летучих мышей, передаёт Fox News.



Коронавирус с конца прошлого года охватил в общей сложности более 230-ти стран. Число заболевших превышает два миллиона человек, скончались почти 140 тысяч.