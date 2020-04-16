СПЧ просит Совфед не назначать 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны

Совет по правам человека просит Совфед не назначать 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны – это дата совпадает с днем памяти жертв теракта в Беслане.

В СПЧ считают недопустимым принятие законопроекта о переносе Дня окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Большинство членов Совета считают это решение ошибочным. Они напоминают – 3 сентября – это день памяти жертв теракте в Бесланской школе в 2004 году, тогда погибло 333 человека, среди них 186 детей. В письме, которое члены СПЧ направили на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко подчеркивается, что родные и близкие жертв той «чудовищной трагедии» встретят этот законопроект с непониманием, в то время как подобные решения должны объединять людей, а не разобщать их.

В России, как и во всем мире, День окончания Второй мировой войны с 2010 года отмечается 2 сентября – в этот день Япония подписала акт о капитуляции. В принятом Госдумой законопроекте перенос объясняется тем, что президиум Верховного совета СССР в 1945 году установил День победы над Японией на 3 сентября.

Совфед должен рассмотреть законопроект завтра. Против него выступают и другие правозащитники.