В Донбассе прошел обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Украиной

В ДНР сообщили об обмене по формуле 9 на 10. Один человек отказался возвращаться на территорию республики. Офис президента Украины Владимира Зеленского при этом сообщил, что Киев возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированной территории.