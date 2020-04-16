Профсоюз московских таксистов попросил столичные власти избавить их от процедуры проверки документов у пассажиров

С 15 апреля в Москве введен особый режим передвижения по городу. Граждане должны получать разрешения в виде специального кода. В метро их наличие проверяют на входе, а если пассажир едет на такси – это должен делать водитель. Как оказалось, процедура в нынешних условиях превращается в формальность, что и было указано в письме, которое глава профсоюза Николай Колодов направил на имя директора Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. В частности, Колодов пишет о том, что водители не уполномочены проверять какие-либо документы. Кроме того, они не имеют доступа к соответствующим базам данных, поэтому установить подлинность предъявленного кода не представляется реальным, а приложение «Помощник Москвы», которое тоже дает такую возможность работает нестабильно и очень сильно затягивает процедуру.



Представители Профсоюза попросили либо уточнить процедуру проверки, либо не накладывать на водителей никаких санкций.