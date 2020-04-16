Немерюк: Никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия не существует

Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заверил, что никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия не существует. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия не существует», — сказал он.