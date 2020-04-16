Министр торговли Москвы Немерюк: Товаров хватает в городе на 30-45 дней

На сегодняшний день продуктовых запасов сформировано на 30-45 дней вперед. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «На сегодняшний запасов продукции сформировано на срок от 30 до 45 дней. Никаких проблем мы здесь не фиксируем», — сказал он.
2020-04-16T09:43:00+03:00
2020-04-16T09:57:01+03:00
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Эксклюзив Эха 09:43, 16 апреля 2020
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