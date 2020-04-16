Немерюк: В введении системы продовольственных карточек нет необходимости

В столичном департаменте торговли и услуг не видят необходимости введения системы продовольственных карточек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работают стабильно. Действительно, может быть месяц назад у нас было пара дней ажиотажа, торговля работала на пределе, но сейчас спрос выровнялся. практически по всем видом продовольствия. Гречки всем хватает, оливкового масла, рис есть. Эта мера, с точки зрения продовольственных карточек, пока неакутальна», сказал он.