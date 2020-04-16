РБК: В Кремле приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату

В Кремле приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, — утверждают источники РБК. Накануне, как сообщалось, с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину обратились ветеранские организации.



Решение о переносе будет логичным, поскольку проведение парада Победы 9 мая несет серьезные риски. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор центра военно-патриотического воспитания молодежи департамента образования Москвы, генерал-полковник Расим Акчурин. По мнению авторов письма, перенос парада также послужит проявлением уважения к ветеранам.