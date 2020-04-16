За день в Москве оштрафовали две тысячи горожан, которые, по словам чиновников, вышли из дома без уважительной причины

За один день в Москве оштрафовали две тысячи горожан, которые, по словам чиновников, вышли из дома без уважительной причины. Данные за 14 апреля предоставил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Его слова приводит агентство Интерфакс. Он не уточнил, о каких суммах штрафов идет речь.