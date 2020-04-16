Департамент транспорта Москвы отчитался об отсутствии очередей в метро

В своем телеграм-канале пресс-служба ведомства публикует снимки с некоторых станций подземки и пишет, что на других станциях затруднений также нет. Информацию об отсутствии очередей подтверждают также и корреспонденты «Эха Москвы». Вчера, в день начала пропускного режима, полицейские устроили массовую проверку на входах в метро. В результате, на станцию проходило по несколько человек в минуту. В очередях люди были вынуждены стоять плотными рядами вместо того, чтобы соблюдать рекомендованную в условиях пандемии дистанцию.
2020-04-16T09:30:00+03:00
2020-04-16T09:32:10+03:00
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09:30, 16 апреля 2020
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