Департамент транспорта Москвы отчитался об отсутствии очередей в метро

В своем телеграм-канале пресс-служба ведомства публикует снимки с некоторых станций подземки и пишет, что на других станциях затруднений также нет. Информацию об отсутствии очередей подтверждают также и корреспонденты «Эха Москвы». Вчера, в день начала пропускного режима, полицейские устроили массовую проверку на входах в метро. В результате, на станцию проходило по несколько человек в минуту. В очередях люди были вынуждены стоять плотными рядами вместо того, чтобы соблюдать рекомендованную в условиях пандемии дистанцию.