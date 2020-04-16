Столичные таксисты попросили освободить их от необходимости проверять пропуска у пассажиров

Об этом пишет РБК. Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову. По словам председателя профсоюза Николая Кодолова, это требование невыполнимо. Во-первых, у водителей нет доступа к базам данных, во-вторых, приложение для проверки «Помощник Москвы» работает нестабильно, в-третьих, таксисты не могут проверить подлинность пропуска. Кодолов отмечает, что власти также не дали разъяснения и инструкций и по закону водители, в отличие от полиции и Росгвардии, не уполномочены проверять у людей какие-либо документы. Как отметил глава профсоюза, многие пассажиры это знают и отказываются от процедуры. Вчера в Москве начал действовать пропускной режим. Столичные власти говорили, что водители такси будут обязаны проверять разрешения у пассажиров.