Президент США Дональд Трамп сегодня проведет видео конференцию с лидерами стран G7 по проблеме коронавируса. Эта видеоконференция станет предпоследней перед июньским саммитом G7, который также состоится в формате онлайн.

США в этом году председательствуют в Большой Семерке, куда входят Франция, Италия, Великобритания, Германия, Канада и Япония, и ежегодный саммит должен был состояться в июне в резиденции Кэмп Дэвид. Но в итоге из-за коронавируса проходить саммит G7 будет онлайн. Сегодняшняя видеконференция станет второй из запланированных трех перед саммитом и обсуждать на ней лидеры стран большой семерки будут координацию планов по борьбе с пандемией коронавируса и возвращения экономик к функционированию. Трамп хочет снять федеральные ограничения и режимы, связанные с коронавирусом, к 1 мая — и заставить губернаторов сделать то же самое на уровне штатов, хотя таких таких полномочий по конституции у президента США нет. На прошлой такой видеконференции, которая была экстренно проведена в марте, Трамп попал под огонь критики со стороны лидеров большой семерки, которые настаивали на том, что частные фармацевтические компании должны делиться и координировать исследования по вакцине против коронавируса, а не предоставлять продукт эксклюзивно одной стране.

Два дня назад министры финансов группы G7 согласились простить долги развивающимся странам в связи с пандемией коронавируса — если все члены Большой Двадцатки поддержат их решение.

Следующая видеоконференция лидеров стран Большой Семерки состоится в мае.