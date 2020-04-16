«Ведомости»: Правительство намерено выделить компаниям малого и среднего бизнеса до 80 млрд рублей на выплату зарплат

Правительство России намерено выделить компаниям малого и среднего бизнеса до 80 миллиардов рублей на выплату зарплат. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Ведомости». Накануне предоставить финансовую помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей поручил правительству президент Владимир Путин. При этом есть целый ряд условий, одно из них – сохранение занятости на уровне 90% от времени начала ограничительных мер.
2020-04-16T09:00:00+03:00
2020-04-16T09:07:13+03:00
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09:00, 16 апреля 2020
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