«Ведомости»: Правительство намерено выделить компаниям малого и среднего бизнеса до 80 млрд рублей на выплату зарплат

Правительство России намерено выделить компаниям малого и среднего бизнеса до 80 миллиардов рублей на выплату зарплат. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Ведомости». Накануне предоставить финансовую помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей поручил правительству президент Владимир Путин. При этом есть целый ряд условий, одно из них – сохранение занятости на уровне 90% от времени начала ограничительных мер.