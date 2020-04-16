Совет по правам человека раскритиковал перенос в России празднования окончания Второй мировой войны

Глава СПЧ Валерий Фадеев направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, принятый Госдумой два дня назад. Фадеев назвал решение депутатов ошибочным и недопустимым, — говорится в заявлении на сайте СПЧ. Глава совета подчеркнул, что решение об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать. Фадеев написал, что перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими жертв теракта в Беслане. Напомним, день памяти жертв теракта отмечается 3 сентября.