Источники Fox News: Первым заразившимся коронавирусом в мире стал сотрудник уханьской лаборатории

Первым заразившимся коронавирусом в мире стал сотрудник уханьской лаборатории, передача произошла от летучей мыши, — утверждают источники телеканала Fox News. Согласно их версии, затем коронавирус распространился по городу, по всему Китаю, а следом и по миру. Источники полагают, что вирус, вероятно, был создан в лаборатории не для того, чтобы использовать его как биологическое оружие, а для того, чтобы доказать, что усилия Китая по выявлению и борьбе с вирусами превышают возможности США. Один из источников сказал, что версия о начале распространения вируса с уханьского рынка может быть самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен.