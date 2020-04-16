В Москве за сутки скончались еще 7 человек, заразившихся коронавирусом

Общее число летальных исходов в городе достигло 113. Таковы данные оперативного штаба. В числе погибших оказался 36-летний физик-ядерщик Данила Тлисов. Он был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо, находясь на обязательном карантине после возвращения из Женевы. Информацию о смерти ученого подтвердил Институт ядерных исследований Российской академии наук.