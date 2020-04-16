Полиция прекратила проверки пропусков на входах в московское метро

Об этом сообщают корреспонденты «Эха Москвы». Пресс-служба департамента транспорта публикует в своем телеграм-канале фотографии, подтверждающие отсутствие очередей. Снимки сопровождаются подписью о том, что затруднений нет и просьбой оставаться дома. Нет пробок сегодня и на въездах в город. Об этом сообщают корреспонденты «Эха Москвы». Полиция лишь изредка выборочно останавливает водителей. Вчера на входах в метро и на въездах в Москву образовались очереди и пробки после того, как полицейские стали массово проверять наличие разрешений на передвижение по городу. Это был первый день действия пропускной системы в столице.