Сегодня международный Союз Конькобежцев определит судьбу Чемпионата мира по фигурному катанию

Турнир должен был пройти в Монреале еще в марте.

Как и все другие крупные спортивные события, ЧМ по фигурному катанию был отложен из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что турнир может быть проведен в октябре. Однако, Первый вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник выразил сомнение на этот счет. По его словам, судя по тому, как развивается ситуация с пандемией, шансов на проведение чемпионата в октябре очень мало. Спортсменам готовиться к турниру трудно: пока никто не катается, и когда начнут кататься, никто не знает», — приводит слова Лакерника «Российская газета».

Добавлю, что сегодня Совет ISU может принять решение о переносе ЧМ на период с октября по декабрь.

Отмечается, что заседание Совета Союза Конькобежцев пройдет из-за коронавируса в формате видеоконференции