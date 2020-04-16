Проверять пропуска в общественном транспорте Москвы будут через карты «Тройка» и «Стрелка» или соцкарты

Именно их будет использовать автоматизированная система, над схемой которой после вчерашнего транспортного коллапса в метро обещал подумать мэр Сергей Собянин.

Напомним, накануне полицейские устроили тотальную проверку пропусков у всех граждан на входе в метро. Это привело к длинным очередям и скученности пассажиров и, как следствие, — повышенному риску заразиться коронавирусом.

В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что автоматизированная система будет вводиться поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро будут проводить не полицейские, а контролеры.