РБК: В Кремле принято решение перенести парад Победы на более позднюю дату

В Кремле принято решение перенести парад Победы на более позднюю дату. По сведениям РБК, официально об этом будет объявлено на этой неделе. Ожидается, что с соответствующим заявлением может выступить Владимир Путин.

Решение о переносе будет логичным, поскольку проведение парада Победы 9 мая несет серьезные риски. Такое мнение «Эху» высказал директор центра военно-патриотического воспитания молодежи департамента образования Москвы, генерал-полковник Расим Акчурин.

По словам одного из источников издания, о переносе может быть объявлено уже сегодня, на заседании Совбеза.