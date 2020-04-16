В Германии готовятся снять некоторые ограничения для граждан. В частности, в стране начнут открываться образовательные учреждения. Об этом рассказала канцлер Ангела Меркель:

-Мы постепенно начнем открывать школы после 4 мая. Нужно, однако, следить, чтобы дети не собирались большими группами, уделить внимание перевозкам детей на автобусах. Необходима тщательная логистическая работа. Правительство допускает больше общественной жизни, но маленькими шагами. И мы по-прежнему рекомендуем носить маски в общественных местах

По словам Меркель, властям Германии удалось серьезно замедлить распространение вируса, но это лишь маленький промежуточный успех.