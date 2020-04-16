Правительство Польши из-за коронавируса обязало население страны носить маски в течение нескольких месяцев

Все граждане Польши обязаны прикрывать нос и рот в общественных местах. Те, у кого нет масок, могут ограничиться шарфом или платком. Это необходимо делать многие недели, а возможно и месяцы, подчеркнули в правительстве страны. Там убеждены: эпидемиологические меры должны носить всеобщий характер. Пандемия коронавируса в Польше по прогнозам властей достигнет пика позднее в этом месяце, но общее число заболевших останется высоким как минимум в течение всего мая, опасаются в правительстве. В стране в рамках мер по борьбе с коронавирусом закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы. То же самое касается парков и бульваров и торговых центров, кроме продуктовых и аптек. Жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться группами более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все обязаны соблюдать социальную дистанцию два метра.

В Польше почти семь с половиной тысяч заболевших коронавирусом. Умерли около трехсот жителей страны.