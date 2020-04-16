Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор Константину Котову, осужденному по так называемой «дадинской статье

В сентябре прошлого года он получил четыре года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

На сегодняшнем заседании суд решит вопрос о просмотре видеозаписи задержания Константина Котова, а также приступит к допросу свидетелей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Слушателей и журналистов в зал не пустят – это связано с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Слушания по апелляции Котова стартовали 14 апреля – тогда суд отказался изменить ему меру пресечения.

34-летний программист в сентябре прошлого года был приговорен к четырем годам лишения свободы, а позднее Конституционный суд потребовал пересмотреть это решение. Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов, по которой обвиняется Котов, известна как «дадинская» — по имени активиста Ильдара Дадина, который первым был по ней осужден. Верховный суд постановил прекратить его преследование.

Ранее адвокат Мария Эйсмонт сообщила, что из материалов дела Котова исчезла флешка с записью его задержания.