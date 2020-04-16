В Минтруда за неделю приняли более 180 тысяч заявок россиян о признании безработными

Прошения были поданы дистанционно – через госпортал «Работа в России». Об этом на совещании правительства рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Таким образом, в случае, если все поданные заявки будут одобрены, число безработных, зарегистрированных в службах занятости, может вырасти почти на четверть – до 915 тысяч человек. Сейчас этот показатель составляет 735 тысяч. При этом общий уровень безработицы в феврале оценивался в 4,6%, или около 3,5 млн человек.

Впрочем, в ближайшее время этот показатель может серьезно увеличиться, считают в Счетной палате. Ее председатель Алексей Кудрин в понедельник предположил, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, приведут к росту числа безработных в России до 8 млн человек. В числе невостребованных отраслей, где потеря рабочих мест будет особенно заметной, Кудрин назвал ресторанные услуги, развлечения и спорт.

В начале апреля президент Владимир Путин распорядился до июня включительно увеличить размер пособия по безработице до 12 тысяч рублей тем, кто потерял работу после 1 марта.