Дональд Трамп пригрозил в принудительном порядке отправить на каникулы весь состав Конгресса. В этом случае он сможет назначить на посты в своей администрации нужных ему кандидатов, включая директора нацразведки и руководителя Агентства по глобальным медиа. По словам президента, в условиях пандемии коронавируса Белому дому нужны квалифицированные кадры, однако из-за бездействия Конгресса они не могут приступить к своим обязанностям. Законодатели в обеих палатах Конгресса в настоящее время в отпуске, но при этом проводят формальные сессии.