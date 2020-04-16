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06:00, 16 апреля 2020

Белый дом уже сегодня намерен рекомендовать ряду штатов снять ограничения по коронавирусу

Белый дом уже сегодня намерен рекомендовать ряду штатов снять ограничения по коронавирусу. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Штаты прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Между тем, США пока остаются самой неблагоприятной с т.з. коронавируса страной мира. Там в результате пандемии скончались свыше 26 тыс. человек.



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