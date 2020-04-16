Белый дом уже сегодня намерен рекомендовать ряду штатов снять ограничения по коронавирусу. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Штаты прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Между тем, США пока остаются самой неблагоприятной с т.з. коронавируса страной мира. Там в результате пандемии скончались свыше 26 тыс. человек.