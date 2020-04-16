Ангела Меркель заявила, что введенные ограничения по борьбе с коронавирусом пока остаются в силе

30 апреля кабинет министров ФРГ и главы федеральных земель обсудят дальнейшие шаги.

Канцлер подчеркнула, что принятые меры показали свою эффективность. Особенно благодаря дисциплине и ответственности граждан возможно рассмотреть постепенное ослабление ограничений. Однако пока обязанность сокращать социальные контакты и соблюдать дистанцию будет продлена до 3 мая включительно.

Тем не менее, с понедельника смогут начать торговлю промтоварные магазины площадью до 800 квадратных метров. Независимо от размера могут открываться автосалоны, велосипедные и книжные магазины. Начнут работу средние и крупные предприятия. С 4 мая должны сначала в небольших группах и с соблюдением расстояния в полтора-два метра начать учебу выпускные и старшие классы. В сфере услуг первыми смогут начать работу парикмахерские – также при соблюдении защитных мер.

Мероприятия с большим числом участников будут запрещены до 31 августа. Закрытыми останутся рестораны, бары, кафе и пивные. Меркель поблагодарила верующих и религиозные общины за соблюдение принятых мер, особенно во время Пасхи. Возможность снятия ограничений для этих заведений и для богослужений будет обсуждаться в течение следующих недель. Правительство призвало граждан также отказаться от личных поездок.

Для оптимизации контроля число анализов будет доведено до 650 тысяч в неделю. Продолжена разработка добровольного приложения к смартфонам для отслеживания контактов инфицированных граждан.

Правительства ФРГ и федеральных земель настоятельно рекомендуют использовать в общественном транспорте и магазинах защитные маски, однако законодательного предписания для этого вынесено не будет.