Жюри одной из престижных премий в области фотожурналистики, World Press Photo, назовет сегодня имена победителей

Из-за пандемии коронавируса в планы организаторов конкурса были внесены изменения.

Сама церемония награждения и фестиваль World Press Photo, который должен был стартовать сегодня и продлиться до субботы, отменены. Безопасность прежде всего, и главное тут — социальное дистанцирование, говорят организаторы премии. Победителей назовут в онлайне-эфире, а также направят списки журналистам. В кратком списке на главную награду — «Фотография года» — традиционно шесть претендентов. Основная тематика работ — вооруженные конфликты, беженцы, столкновения митингующих с силами безопасности в разных странах. Кроме того, один из снимков посвящен авиакатастрофе «Бинга» «Эфиопских авиалиний», после которой была приостановлена эксплуатация модели 737 MAX. Есть в списке участников и российский фотограф. Снимок Никиты Терешина показывает бизнесмена, который убирает в шкаф экспонаты на выставке вооружений в Дубае.

Организаторы конкурса также проводят в разных странах выставки снимков-победителей. Как будет организовано все в этом году, они