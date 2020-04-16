Россия испытывает трудности с возвращением граждан на Родину из-за пандемии коронавируса

Вывозные рейсы отменяются или переносятся один за другим.

Авиакомпании «Аэрофлот» планировала вывезти граждан в Москву из Рима 15 апреля и из Амстердама 16-го. Однако, как сообщили в Telegram-канале Минкомсвязи, оба рейса были отменены. Причем, причины отмены в сообщениях указаны не были.

Не смогут пока вернуться домой и туристы, застрявшие в Турции. Рейс Стамбул – Москва, запланированный на сегодня, также был отменен. Ранее о планах совершить вывозной рейс из Стамбула до 20 апреля сообщала Росавиация.

По сообщению Минкомсвязи, на 17 апреля запланирован ранее отложенный рейс Гоа—Москва, а на 19 апреля — рейс Дели—Москва.

На днях в Минкомсвязи заявили, что в ближайшие дни в Россию планируется вернуть около 5 тыс. граждан.