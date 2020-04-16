В Калининградской области с этого дня ужесточают режим изоляции

За передвижением жителей Калининградской области власти будут следить пристальнее. При выходе из дома с этого дня нужно брать с собой паспорт или другое удостоверение личности. Пользоваться любым транспортом, в том числе, личным, можно только в случае справки, которая требует появления на работе. Детям до 14 лет теперь разрешено появляться на улице только в сопровождении взрослых. При этом жители Калининградской области, как и раньше, могут выйти из дома за покупками в ближайший магазин, погулять с собакой или для обращения за экстренной медицинской помощью. Паспорт необходимо взять с собой. Так, к примеру если горожанин его забудет и пойдет гулять с собакой он получит предупреждение или штраф, если не сможет обстоятельно объяснить полиции или казакам, причину выхода на улицу, пишет региональный сайт klops.ru. Дачники могут выезжать на свои участки, но при этом обязаны соблюдать режим изоляции.

В Калининградской области уже около 80 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Под наблюдением медиков находятся почти 700 жителей региона. Ранее власти из-за новой инфекции закрыли границу с Польшей и Литвой.