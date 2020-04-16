В Москве цифровые пропуска в общественном транспорте начнут проверять автоматически

Об этих планах в мэрии объявили после того, как накануне утром на входах в метро образовались длинные очереди.

Вестибюлей подземки, переполненных людьми из-за массовой проверки цифровых пропусков, в Дептрансе пообещали больше не допускать. Как говорят в ведомстве, действия кодов будут проверять через социальные карты или через транспортные «Тройку» и «Стрелку». Это, считают власти, позволит в условиях пандемии коронавируса сохранить социальную дистанцию. В то же время автоматизированная система будет вводиться поэтапно, добавили в Дептрансе, а до того, как уверяют власти, проверять пропуска на городском транспорте будут не полицейские, а контроллеры.

Между тем в первые утренние часы после введения пропускного режима в Москве цифровые коды проверяли именно силовики. При этом из выложенных в соцсетях фотографий и видеозаписей следовало, что пассажирам в результате появившихся очередей было крайне трудно соблюдать социальную дистанцию. Спустя несколько часов после этого полиция призвала отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от поездок на общественном транспорте. Пробки длиной в несколько километров также наблюдались и на въезде в Москву.

Пропускной режим в Москве начал действовать накануне: его введение власти объяснили ситуацией с коронавирусом в городе, где, по последним данным, уже выявлено почти 15 тысяч заболевших.