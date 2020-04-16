Ким Чен Ын впервые за много лет пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена

На официальных кадрах торжеств в Кымсусанском дворце Солнца Председателя Госсовета КНДР нет. Причины отсутствия правительственное агентство ЦТАК не называет. В предыдущие годы северокарейский лидер неизменно посещал торжественную церемонию, чтобы почтить память своего деда. Наблюдатели отмечают, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.