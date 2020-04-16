Коронавирус COVID-19 мог возникнуть в Уханьской лаборатории.

«Нулевым пациентом», возможно, стал ее сотрудник. Такую версию со ссылкой на не названный источник выдвигает телеканал Fox News. По его сведениям, первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане. По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а вся история с ним — самое дорогостоящее правительственное прикрытие всех времен.
2020-04-16T05:10:00+03:00
2020-04-16T05:11:32+03:00
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05:10, 16 апреля 2020
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