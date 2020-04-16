Власти Китая за сутки выявили 46 заразившихся коронавирусом.

При этом ни один человек не в стране умер. Инфицированных в КНР сейчас 1 107 человек. По данными Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,5% заразившихся. Официальный показатель смертности от пневмонии в стране — 4% (умерли свыше 3,3 тыс. человек).